Die Kinder von Michael Jackson (✝50) sind ein Herz und eine Seele. Seit dem Verlust ihres Vaters, dem King of Pop, geben sich die drei Geschwister gegenseitig besonderen Halt. Auch heute stehen sich Prince (24), Paris (23) und Blanket (19) noch immer sehr nahe. Der älteste Sohn des "Smooth Criminal"-Interpreten verriet nun, wie viel ihm seine jüngeren Geschwister wirklich bedeuten.

Prince offenbarte gegenüber Good Morning Britain: "An diesem Punkt in unserem Leben fühlt es sich nicht wirklich an wie eine Hierarchie im Sinne von 'ich bin der ältere Bruder'. Es ist eher so, dass wir alle Geschwister sind und alle auf demselben Level." Jeder von ihnen habe seine ganz eigenen Stärken und "in den Bereichen, in denen ich nicht so stark bin, ergänzen sie mich gut", erklärte der 24-Jährige. Von seinem berühmten Vater habe er bereits früh gelernt, dass der Zusammenhalt zwischen ihm und seinen Geschwistern das Wichtigste im Leben sei.

Obwohl die Jackson-Geschwister sich laut Prince nicht so häufig sehen, da jeder mit seiner eigenen Karriere und seinem eigenen Leben beschäftigt sei, sei ihre Beziehung zueinander unglaublich stark. Ab und zu teilen Paris oder ihre Brüder Schnappschüsse von ihren Treffen auf Social Media.

Getty Images Michael Jacksons Kinder Blanket, Paris und Prince Jackson

Getty Images Michael Jackson bei einer Award Show

Getty Images Michael Jacksons Kinder Paris und Prince Jackson

