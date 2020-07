Was für ein seltener Anblick! Vor mittlerweile über elf Jahren verstarb Michael Jackson (✝50). Seitdem kam es zu immer weniger gemeinsamen Auftritten seiner Kinder Prince (23), Paris (22) und Blanket Jackson (18). So gut wie nie sieht man die drei Geschwister zusammen in der Öffentlichkeit. Dass sie sich dennoch nahe stehen, beweist nun ein Social-Media-Beitrag der beiden ältesten: Paris postete nämlich einen lustigen Schnappschuss von sich und ihrem großen Bruder!

In ihrer Instagram-Story teilte die Sängerin das Foto mit ihren Fans, auf dem sie sich von hinten an Prince kuschelt. Dieser grinste, während die 22-Jährige ihre tätowierten Arme um ihn schlang. Dazu schrieb sie scherzhaft: "Es macht immer wieder Spaß, mich mit meinem Zwilling zu treffen." Dabei sind die beiden gar keine Zwillinge, ist Paris doch fast zwei Jahre jünger als ihr Bruder. Ganz gleich, den glücklichen Gesichtern des Geschwisterpaares nach zu urteilen, scheinen sie sich auf jeden Fall sehr über das Wiedersehen gefreut zu haben.

Ein ebenso seltenes Bild bekamen die Fans der Tochter des King of Pop vor einigen Monaten auf ihrem Insta-Profil zu sehen. Dort lud sie ein ulkiges Kinderfoto von sich und ihrem jüngeren Bruder Blanket hoch, um ihm so zu seinem 18. Geburtstag zu gratulieren: "Ich bin stolz auf den gut aussehenden, intelligenten, scharfsinnigen, lustigen und freundlichen jungen Mann, zu dem er geworden ist."

Getty Images Paris Jackson und Prince Jackson, August 2018

Getty Images Paris Jackson und Prince Jackson im Waldorf Astoria Beverly Hills im November 2019

Instagram / parisjackson Blanket und Paris Jackson

