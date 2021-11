Snoop Dogg (50) und Eminem (49) haben das Kriegsbeil begraben! Die beiden US-Amerikaner zählen zu den erfolgreichsten Rappern aller Zeiten. Vor knapp einem Jahr entfachte zwischen dem "Drop It Like It's Hot"-Interpreten und Slim Shady aber ein Streit – seitdem teilten die beiden Musiker immer wieder gegeneinander aus. Nun herrscht aber offenbar wieder Frieden: Snoop Dogg und Eminem haben sich anscheinend wieder vertragen!

Was war der Auslöser für den Streit gewesen? Vor einem Jahr hatte Snoop behauptet, Eminem gehöre für ihn nicht zu den besten zehn Rappern aller Zeiten. In der Radiosendung The Breakfast Club erzählte Snoop nun, dass zwischen den beiden inzwischen alles geklärt sei. "Leute, ich liebe Eminem. Das Ding ist: Wir lieben Hip-Hop so sehr, wir konkurrieren. Wir batteln Rapper, das wollte ich in ihm auslösen", erklärte er seine damaligen Sticheleien gegen den 49-Jährigen. Inzwischen habe er sich aber bei Eminem für diesen Seitenhieb entschuldigt.

Da die beiden den Streit nun aus der Welt geschafft haben, steht gemeinsamen musikalischen Projekten offenbar nichts mehr im Wege. Im kommenden Jahr werden die zwei Rapper zusammen mit Dr. Dre (56), Mary J. Blige (50) und Kendrick Lamar (34) in der Halbzeitshow des Super Bowls auftreten – außerdem nahm das Duo erst kürzlich einen gemeinsamen Song auf.

Anzeige

Getty Images Snoop Dogg, Rapper

Anzeige

Getty Images Eminem, Rapper

Anzeige

Getty Images Mary J. Blige im Oktober 2021 in Detroit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de