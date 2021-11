Gibt es für Emmy Russ (22) und Udo Bönstrup (27) bei Temptation Island V.I.P. irgendwelche No-Gos? In wenigen Tagen startet die neue Staffel, in der auch die Promi Big Brother-Stars ihre Beziehung auf die Probe stellen. In der Vergangenheit haben sich einige Paare ausführlich auf die Fremdgeh-Show vorbereitet und vorab Regeln aufgestellt. Emmy und Udo stellen gegenüber Promiflash aber klar: Sie haben keine Absprachen getroffen.

"Wir haben uns bewusst gegen solche Punkte entschieden, da sie eh nur Heuchelei für das Publikum wären", betonte das Paar im Gespräch mit Promiflash. Spätestens nach zwei Tagen in der Villa würden ihrer Meinung nach sowieso alle Masken fallen und eine Blamage sei vorprogrammiert. "Lieber offen in so ein Format reingehen und sich selbst nicht überhöhen, dann kann man auch nicht aus großer Höhe auf die Fresse fallen", erklärten der YouTuber und seine Freundin.

Doch schätzen sich die TV-Bekanntheiten eigentlich als besonders eifersüchtig ein oder sind ein paar kleine Flirts kein Problem? "Wir sind schnell eifersüchtig, sind aber gleichzeitig auch keine Kostverächter und naschen zu gerne", plauderte Emmy aus. Auch wenn Udo der Harmoniebedürftigere in ihrer Beziehung sei, biete die Bereitschaft zum Schäkern jede Menge Konfliktpotenzial.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+

RTL / Frank Fastner Die "Temptation Island V.I.P."-Paare 2021

Instagram / emmyruss Emmy Russ im August 2021

RTL / Frank Fastner Udo Bönstrup und Emmy Russ

