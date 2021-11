Denny Heidrich (34) will endlich die große Liebe finden! Der Profiboxer begab sich schon einmal im TV auf die Suche nach seiner Traumfrau. Bei Coras House of Love kam er Cora Schumacher (44) schnell nahe – und die beiden wurden tatsächlich ein Paar. Kurze Zeit später gingen die Reality-TV-Stars aber schon wieder getrennte Wege. Jetzt versucht Denny bei Adam sucht Eva erneut sein Glück. Gegenüber Promiflash verriet der Berliner jetzt: Er hat schon konkrete Vorstellungen von der perfekten Partnerin!

Bei der Halloweenparty von Xenia Prinzessin von Sachsen (35) im First Class Medical erklärte der Vater eines Kindes im Gespräch mit Promiflash, dass seine Traumfrau am besten kleiner als er sein sollte. "Ich stehe schon so auf das Zierliche", gab er ehrlich zu. Außerdem würde es den Fitnessliebhaber natürlich freuen, wenn seine Freundin ebenfalls sportbegeistert wäre: "Sie muss nicht wie ich sechsmal die Woche trainieren, aber es wäre schön, wenn wenigstens ein bisschen sportlicher Ehrgeiz dabei ist."

Ansonsten sei der ehemalige Big Brother-Kandidat aber relativ offen bei der Partnerwahl. Es spiele für ihn keine Rolle, welche Haarfarbe seine Freundin habe – oder ob sie tätowiert sei. Es gebe allerdings einen bestimmten Typ, auf den Denny ganz besonders stehe. "Also meine Traumfrau habe ich beschrieben als Sophia Thomalla (32) oder auch Sylvie Meis (43)", gab er preis.

Instagram / denny_heidrich Denny Heidrich, "Adam sucht Eva"-Kandidat 2021

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla, "Are You The One?"-Moderatorin

actionpress/Christian Augustin Sylvie Meis, "Love Island"-Moderatorin

