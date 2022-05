Zeigt Cora Schumacher (45) bei Club der guten Laune ihr wahres Gesicht? Nach ihrer eigenen Datingshow Coras House of Love ist die Ex von Rennfahrer Ralf Schumacher (46) wieder im TV zu sehen. Sie ist Teil des neuen Sat.1-Formats, das seit der vergangenen Woche ausgestrahlt wird. Dort hat sie aber aktuell nur Augen für einen Mann: Marc Terenzi (43). Promiflash wollte deswegen von ihrem Verflossenen Denny Heidrich (34) wissen, was er von den ersten Szenen der gebürtigen Rheinländerin hält.

"Ich habe in die Hände geklatscht, als der Spruch in der Vorstellung kam, dass sie auch mal 'ein bisschen was zum Knattern sucht'. Das ist genau ihr Bild. Das ist sie zu 100 Prozent", betonte der frühere Berlin – Tag & Nach -Darsteller bei der Release-Party von Eric Sindermanns (33) erstem Rapsong im Promiflash-Interview. Was Denny aber gar nicht gefällt: Oftmals stehe Cora nicht dazu, dass sie nicht unbedingt auf etwas Ernstes aus sei. "Aber sich dann immer in ein Licht zu stellen, dass sie geärgert und betrogen und für Fame ausgenutzt wird", ärgerte er sich.

Der Adam sucht Eva-Kandidat betonte, dass er in der Vergangenheit viel aushalten musste und nicht nur einmal zu Unrecht von der 45-Jährigen in ein schlechtes Licht gerückt wurde. Sogar Coras Management habe sich mittlerweile beim ihm entschuldigt. Mit dem Kapitel Cora habe Denny jetzt aber abgeschlossen – immerhin ist er frisch verliebt. "Meine Frau hat die meiste Aufmerksamkeit verdient – und auch die einzige Aufmerksamkeit", schwärmte er.

Anzeige

SAT.1 Cora Schumacher und Marc Terenzi bei "Club der guten Laune" 2022

Anzeige

ActionPress/ Nicole Kubelka / Future Image Denny Heidrich bei der Release-Party von Dr.Sindsen

Anzeige

Instagram / denny_heidrich Denny Heidrich mit seiner neuen Freundin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de