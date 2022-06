Denny Heidrich (34) präsentiert sein Liebesglück! In seiner TV-Karriere ist der Boxer schon ordentlich rumgekommen: Die Suche nach einer Partnerin führte ihn unter anderem zu Coras House of Love und zu Adam sucht Eva. Doch im Mai verkündete er: Das Aufreißer-Leben hat ein Ende, denn er ist glücklich vergeben. Das Gesicht seiner neuen Flamme hielt Danny aber geheim – bis jetzt. Auf einem Event stellte er Promiflash nun erstmals seine Freundin Nicole vor.

Gemeinsam besuchte das Paar die Eröffnung der Bellucci Bar in Berlin und posierte dabei zum ersten Mal gemeinsam in der Öffentlichkeit. Im Promiflash-Interview plauderten die beiden anschließend über ihre Beziehung. "Es hat eine Weile gedauert, bis wir eingesehen haben, dass wir zueinander gehören. Aber es läuft sehr gut", schwärmte Denny von der Frau an seiner Seite. Seit circa einem halben Jahr gehen sie nun schon gemeinsam durchs Leben.

Die neugewonnene Aufmerksamkeit an Dennys Seite genießt das Erotikmodel sehr. Sogar gemeinsam eine TV-Show zu bestreiten, könnten sich die Turteltauben vorstellen. "Ich würde mit ihr jede Herausforderung annehmen. Selbst wenn die Liebe getestet werden würde, würde nichts anbrennen", ist sich der 34-Jährige sicher.

Instagram / denny_heidrich Denny Heidrich mit seiner neuen Freundin

ActionPress/ Nicole Kubelka / Future Image Denny Heidrich bei der Releaseparty von Dr.Sindsen

Instagram / denny_heidrich Denny Heidrich im Januar 2022 in Mexiko

