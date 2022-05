Denny Heidrich (34) ist nun offiziell vom Markt! 2020 eroberte der Boxer bei Coras House of Love das Herz von Cora Schumacher (45) – von langer Dauer war die junge Liebe aber nicht. Danach waren die Versuche des Muskelmanns, sich zu verlieben, erst mal vergeblich. Keine Frau konnte den Playboy vollständig von sich überzeugen. Bis jetzt: Der Reality-TV-Star ist jetzt vergeben und machte seine Liebe bereits öffentlich. Denny hat mit Promiflash über seine Mrs. Right gesprochen!

Im Hofbräuhaus in Berlin hat der Frauenschwarm im Rahmen des Song-Releases von Eric Sindermann (33) mit Promiflash über seine neue Liebe gesprochen: Ein paar Wochen gehe die Beziehung schon. Er sei immer ein Jäger gewesen und habe seine Romanzen selten öffentlich gemacht – das habe sich nun aber geändert. "Es ist eine tolle Frau, ich bin mit dem Herzen dabei und ich glaube, das vereinfacht mir vieles. [...] Meine Frau hat die meiste Aufmerksamkeit verdient – und auch die einzige Aufmerksamkeit", betonte Denny.

Auf Instagram hatte Denny zuvor bekannt gemacht, dass er nun vergeben ist – und verdeutlicht, dass er sich mit seiner Auserwählten mehr als sicher ist. "So gab es das noch nie in meinem Leben, dass ich mich öffentlich dazu bekenne. Ich hatte immer Angst, etwas zu verpassen. Jedoch weiß ich, dass das, was mir diese Frau gibt, keine andere Frau geben kann", hatte er geschwärmt.

RTLZWEI Denny Heidrich bei "Adam sucht Eva" 2021

Instagram / denny_heidrich Denny Heidrich, Reality-TV-Star

Instagram / denny_heidrich Denny Heidrich im Januar 2022 in Mexiko

