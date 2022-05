Denny Heidrich (34) hätte keine bessere Entscheidung treffen können! Im TV hat es mir der großen Liebe nicht geklappt: Weder bei Coras House of Love noch bei Adam sucht Eva traf der einstige Berlin – Tag & Nacht-Darsteller auf seine Traumfrau. Mittlerweile hat er aber bekannt gegeben: Er ist vom Markt. Der einstige Aufreißer ist glücklich vergeben. Im Gespräch mit Promiflash betonte Denny: Er genießt es richtig, die Beziehung öffentlich gemacht zu haben.

"Ich habe immer so gelebt, dass ich viele schöne Frauen hatte. Irgendwann ist es aber auch mal an der Zeit, mit 34 Jahren, dazu zu stehen und seiner Frau zu zeigen, welche Rolle sie in deinem Leben hat", erzählte er bei der Releaseparty von Eric Sindermanns (33) Song "Wollte immer Promi sein" im Promiflash-Interview. Der Berliner habe jetzt viel mehr Ruhe und freue sich, seine Liebste glücklich machen zu können. Trotzdem ist es aber eine Premiere, dass sich Denny zu einer einzigen Frau bekennt. "Das gab es noch nie – irgendwann ist immer das erste Mal und es fühlt sich viel, viel besser an. Das war bis jetzt die beste Entscheidung, die ich treffen konnte", betonte er.

Aber denkt der 34-Jährige schon an die Zukunft? "Heiraten ist schön – auch mit einer Kutsche und mit Pferden vorfahren, das typische Traumdenken. Aber ich muss eine Frau nicht heiraten, um ihr zu zeigen, dass ich sie liebe", erklärte er und lässt alles auf sich zukommen. Auch mit Dennys Tochter kommt seine Partnerin super klar.

