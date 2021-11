Alles was zählt-Fans fiebern mit: Findet Finn Albrecht (Christopher Kohn, 36) endlich sein Liebesglück? Nach einem vermeintlich endlosen Liebeswirrwarr zwischen dem beliebten Serienarzt und Malu (Lisandra Bardél) aufgrund der Dreiecksbeziehung zu Finns Bruder Justus (Matthias Brüggenolte) scheint es nun endlich Hoffnung für das Liebesleben des Arztes zu geben: Malu ist schwanger, und dieses Mal wirklich! Können sich die Zuschauer jetzt also auf ein Happy End für das Paar freuen?

“Ich [...] habe ja das Vertrauen aufgegeben, dass Finn die Liebe findet", verriet Christopher in einem Interview mit Promiflash anlässlich der AWZ-Jubiläumswoche im September. "Aber ich würde ihm das von Herzen gönnen", erzählte der Schauspieler weiter. Er sei jedoch der Meinung, dass es seinem Seriencharakter Finn auch gut gehen würde, wenn dieser in Lisandras Serienfigur nicht die große Liebe findet. "Finn ist auch so ein Typ, wenn das jetzt mit Malu nicht funktioniert, sagt er sich: 'So, ich hab’s versucht. Es hat nicht sollen sein. Das Leben geht weiter'”, hielt der Darsteller fest.

Doch wie wird sich die Story um Finn Albrecht jetzt weiterentwickeln? Eine Antwort darauf hatte Christopher nicht. "Meine Rolle war ja eigentlich nur für fünf Monate angedacht, dann sollte ich wieder gehen", plauderte er stattdessen aus. "Dass es dann jetzt über drei Jahre werden, damit habe ich nie gerechnet", gestand der Schauspieler. Ob es nun ein Happy End für den Serienarzt und seine schwangere Freundin Malu gibt, werden die Fans wohl in den nächsten Wochen erfahren.

TVNOW / Julia Feldhagen Justus (Matthias Brüggenolte), Finn (Christopher Kohn) und Malu (Lisandra Bardél) bei AWZ

TVNOW / Julia Feldhagen Malu (Lisandra Bardél) und Finn (Christopher Kohn) bei "Alles was zählt"

RTL / Filip Warchalowski Finn (Christopher Kohn) und Malu (Lisandra Bardél) bei "Alles was zählt"

