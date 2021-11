Dieser schöne Anblick ist selten! Matthias Schweighöfer (40) und seine Partnerin Ruby O. Fee (25) sind seit über drei Jahren ein Paar. Die beiden Schauspieler zeigen sich jedoch nur gelegentlich mal zusammen auf dem roten Teppich. Inzwischen arbeiten sie nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA. In Los Angeles fand jetzt die amfAR-Gala statt, bei der der Moschino-Designer Jeremy Scott und das Videoportal TikTok geehrt wurden. Zu diesem Anlass ließen sich Matthias und Ruby gemeinsam auf dem Red Carpet ablichten!

Für die Gala hatte Matthias sich für einen klassischen schwarzen Anzug entschieden. Dafür strahlte seine Freundin an seiner Seite umso mehr in ihrem ausgefallenen Look. Ruby trug ein roséfarbenes Federkleid, das an der Taille enger anliegt. Mit Strasssteinen besetzte Ohrringe und eine passende Handtasche rundeten ihren Look ab.

Im Interview mit Stern hatte Matthias kürzlich betont, dass er schon jahrelang den Gedanken gehabt habe, seine schauspielerische Karriere in den USA fortzusetzen. Seine große Flugangst habe ihn jedoch daran gehindert, den Schritt zu wagen. Dabei geholfen habe ihm im Endeffekt Ruby. "Sie hatte bereits davor einen richtig guten Manager in Hollywood, drehte einen Actionfilm mit Mads Mikkelsen. Da dachte ich: 'Wenn du das auch willst, musst du deine Ängste überwinden'", erzählte der 40-Jährige.

Anzeige

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee im November 2021

Anzeige

Frederic Kern / Future Image Ruby O. Fee und Matthias Schweighöfer auf der Pantaparty 2020

Anzeige

Stanislav Honzik/ Netflix Matthias Schweighöfer in "Army of Thieves"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de