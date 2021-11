Wie haben sich Ruby O. Fee (25) und Matthias Schweighöfer (40) eigentlich kennengelernt? Bereits seit 2019 gehen die beiden Schauspieler gemeinsam durchs Leben. Bis zu ihrer offiziellen Liebesverkündung dauerte es allerdings eine Zeit – immerhin kannte sich das Paar schon seit den gemeinsamen Dreharbeiten zu "Bibi & Tina" im Jahr 2014. Seitdem verloren sich die beiden nicht mehr aus den Augen. Doch wie war Ruby und Matthias' erstes Date überhaupt?

Nachdem sich die zwei schon längere Zeit im Netz gegenseitig folgten, kam der nächste Schritt. "Wir haben uns dann verabredet. In einer Weinbar in Berlin", erzählte Ruby gegenüber Stern. An die Verabredung kann sich die Beauty offenbar noch ganz genau erinnern, denn – dort habe es direkt gefunkt. Auch wenn sich die heute 25-Jährige und der Hottie offenbar direkt ineinander verguckt hatten, stellten sie noch am selben Abend klare Regeln auf: "Am Set zeigen wir niemandem unsere Beziehung. Und nach dem Drehtag sprechen wir nicht über die Arbeit!"

Berufliches und Privates zu trennen klappt allerdings nicht immer. Aktuell stehen Matthias und seine Ruby nämlich gemeinsam vor der Kamera – und zwar für den neuen Netflix-Film "Army of Thieves". "In Hollywood gibt es diese Redensart: Macht erst einmal einen Film zusammen, dann werdet ihr sehen, ob ihr zusammenpasst", erklärte Ruby. Bei ihr und Matthias ist es hingegen ein wenig anders. Die beiden wissen nämlich schon längst, dass sie ein Herz und eine Seele sind.

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee in West Hollywood

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Ruby O. Fee und Matthias Schweighöfer während der Berlinale, 2019

Action Press / Future Image Ruby O. Fee und Matthias Schweighöfer im Februar 2019 in Berlin

