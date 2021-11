Kann dieses Outfit bei der Fashion-Polizei punkten? Kim Kardashian (41) und Mode gehören wohl unweigerlich zusammen. Fotos einer ungestylten Kim sind eine waschechte Rarität. Egal ob bei Events, auf Social Media oder einfach auf dem Weg ins Restaurant – die Influencerin ist immer wie aus dem Ei gepellt und trägt die stylishsten und extravagantesten Outifts, die man sich vorstellen kann – man erinnere sich nur an ihren Dementoren-Look bei der Met Gala! Bei ihrem jüngsten Auftritt scheint sie sich an Batwoman orientiert zu haben!

Am vergangenen Dienstag wurde Kim abgelichtet, als sie aus dem Ritz-Carlton Hotel in New York kam. An diesem Tag hatte sich die Unternehmerin für einen eleganten Streetstyle entschieden – der allerdings nicht unbedingt kostengünstig war. Das bodenlange schwarze Kleid von Balenciaga kostet über 2.300 Euro und die Handtasche derselben Marke kann man für über 4.700 Euro erstehen. Doch es ist vor allem die außergewöhnliche Sonnenbrille, die dem Look einen Batgirl-Vibe gibt.

Wobei – das ist wohl nicht Kims aufregendster Look der vergangenen Wochen gewesen. Im September war die 41-Jährige ebenfalls vor dem New Yorker Hotel gesichtet worden. Damals fiel ihre Kleiderwahl von Balenciaga noch ausgefallener aus: Ihren komplett in Leder gehaltenen Style hatte sie mit einer Maske kombiniert, die ihren Kopf komplett verhüllt hatte.

Anzeige

ZapatA/MEGA Kim Kardashian im November 2021 in New York

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian bei der Met Gala 2021

Anzeige

MEGA Kim Kardashian im September 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de