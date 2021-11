Nun steht auch der Letzte im Bunde fest! Am 7. November finden auf RTL2 zum ersten Mal die "Grip – Promi Kart Masters" statt. In dem zweitägigen Live-Event werden 16 Promis in Zweierteams aufgeteilt und in Mini-Rennautos über die Strecke heizen. Der Großteil der Promis, die sich diesem rasanten Erlebnis stellen wollen, wurde vom Sender bereits bestätigt. Darunter ist auch Lucas Cordalis (54) – bisher jedoch noch partnerlos. Doch nun steht fest: Kein Geringerer als der DSDS-Star Joey Heindle (28) wird sich mit dem Schlagersänger an den Start wagen!

Wie RTLZwei bekannt gab, ist nun auch das letzte Team vollzählig. Der Zusammenhalt sollte Joey und Lucas leicht fallen. Privat sind die beiden Musiker gut befreundet. Der 28-Jährige zeigte sich schon vorab topmotiviert – und das, obwohl er erst vor Kurzem seine Hündin verloren hat. Für sie will er nun antreten. "Ich fahre für meine Jersey. Sie will, dass Papa Vollgas gibt – wie immer!", versicherte der einstige Dschungelkönig voll Kampfgeist.

Doch die Konkurrenz wird es Joey und Lucas nicht leicht machen. Unter anderem kämpfen sie gegen die ehemaligen Kampf der Realitystars-Kandidaten Andrej Mangold (34) und Narumol und gegen Prince Charming Kim Tränka und dessen Partner Maurice Schmitz um den Sieg. Moderiert wird das Spektakel vom Formel-1-Experten und Sportredakteur Kai Ebel (57).

Instagram / lucascordalis Lucas Cordalis, 2020

Instagram / joeyheindle Joey Heindle, Juli 2021

Getty Images Sport-Reporter Kai Ebel im April 2009

