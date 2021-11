Sie zeigen ihr Glück ganz offen! Jannik Schümann (29) stellte seinen Fans im Dezember 2020 Felix Kruck als den Mann an seiner Seite vor. Doch auf den roten Teppichen war der Schauspieler immer nur allein zu sehen. Im Oktober dann die Premiere: In Cannes stellt Jannick seine neue Serie "Sisi" vor – und seinen Partner: Hand in Hand stellen die zwei sich den Fotografen! Auch bei den GQ Men of the Year Awards in Berlin bringt der 29-Jährige seinen Liebsten mit und verrät Promiflash jetzt, wie gut den beiden diese Momente tun: "Ich bin auch vorher schon mit ihm Hand in Hand durch die Stadt gelaufen, aber es ist jetzt natürlich alles sehr viel freier."

