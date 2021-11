Sophia Thomalla (32) und Alexander Zverev (24) sind Hals über Kopf verliebt! Bei den Wiener Open zeigten die 32-Jährige und ihr acht Jahre jüngerer Freund nun aller Welt ihre Liebe. Neben jeder Menge Liebesbekundungen und öffentlicher Küsse feuerte die "Date or Drop"-Moderatorin ihren Liebsten zudem von der Tribüne aus an. Im Netz zeigte sie sich dann wegen des 18. Profititels ihres Schatzes megastolz. "Herzlichen Glückwunsch, mein Liebster! Ich könnte nicht stolzer auf dich sein! Ich bin erschöpfter als du. Muss wohl am Alter liegen…", scherzte die Berlinerin auf Instagram.

