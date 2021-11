Sturm der Liebe geht in die nächste Runde! Vor wenigen Tagen wurde bekannt gegeben, wer das neue Traumpaar der beliebten ARD-Telenovela verkörpern wird: Lena Conzendorf und Sandro Kirtzel (31) werden in die Rollen der Josie Klee und des Paul Lindberghs schlüpfen. Das sind aber nicht die einzigen neuen Details, die nun enthüllt wurden: Fans dürfen sich außerdem auf eine Traumhochzeit freuen!

Achtung, Spoiler!

Wie ARD in einem Statement verkündete, wird es für das aktuelle Traumpaar ein Happy End geben: Maja und Florian, gespielt von Christina Arends und Arne Löber, werden während einer romantischen Sommerhochzeit heiraten – und zwar an einem für sie ganz besonderen Platz: an ihrem magischen Baum. Nach der Zeremonie reisen die Frischvermählten nach Kalifornien.

Daraufhin beginnt am Hof eine neue stürmische Liebesgeschichte – voraussichtlich ab dem ersten Dezember dürfen Fans mit Josie und Paul mitfiebern. Letzterer ist kein Unbekannter: Der Beau war bereits zuvor in der Sendung zu sehen und feiert nun sein Comeback – sehr zur Freude der Fans. "Hab grade Gänsehaut. Paul ist wieder da", freute sich ein Zuschauer auf Instagram.

Anzeige

ARD/Christof Arnold Christina Arends und Arne Löber als Maja und Florian bei "Sturm der Liebe"

Anzeige

ARD/Christof Arnold Lena Conzendorf und Sandro Kirtzel bei "Sturm der Liebe"

Anzeige

ARD/Christof Arnold Sandro Kirtzel, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de