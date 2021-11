Scott Disick (38) lenkt sich mit einem Ausflug mit seinem Sohnemann Mason (11) ab! In letzter Zeit hatte der Realitystar nicht viel zu lachen. Die Mutter seiner Kinder, Kourtney Kardashian (42), hat sich mit ihrem neuen Lover, dem Bink-182-Dummer Travis Barker (45), verlobt. Im Liebesleben des Unternehmers hingegen sieht es weitaus weniger rosig aus: Seine Beziehung mit Amelia Gray Hamlin (20) ging vor einem Monat in die Brüche. Nach diesen Pleiten scheint sich der dreifache Vater nun lieber auf seine Kids konzentrieren zu wollen. Zusammen mit seinem Erstgeborenen besuchte Scott eine Bootsausstellung!

Auf neuen Bildern ist der 38-Jährige zusammen mit seinem Sohn Mason zu sehen: Väterlich hat er darauf seinen Arm um den Elfjährigen gelegt und läuft mit ihm über eine Bootsmesse in Miami. Dabei kam das Vater-Sohn-Duo sehr leger daher. Während Scott in einer locker sitzenden Hose in Camouflage-Optik und kariertem Hemd herumspazierte, trug sein Junior ebenso lässige Shorts und ein weites Shirt. Zudem waren beide in sportlichen Sneakers unterwegs.

Bei dem Papa-Sohn-Trip hatten Mason und Scott auch selbst Spritztouren mit den Wasserfahrzeugen gemacht. Letzterer postete im Netz ein Foto von sich auf einem Speedboot und betitelte es mit den Worten "Boote und Schlampen". Einige seiner Follower vermuteten dahinter das neue Lebensmotto des frischgebackenen Single-Mannes. Einer davon kommentierte: "Das ist alles, was du jetzt noch hast, also nimm es, Kumpel!"

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian im September 2021 in New York City

Instagram / letthelordbewithyou Mason und Scott Disick

Instagram / letthelordbewithyou Scott Disick, Reality-TV-Gesicht

