Krasses Statement! Realitystar Scott Disick (38) hat es gerade nicht leicht. Die Mutter seiner Kinder und On-Off-Flamme Kourtney Kardashian (42) hat sich vor wenigen Wochen mit Drummer Travis Barker (45) verlobt. Auch Scotts letzte Ex-Freundin Amelia Gray Hamlin (20) zeigte sich vor Kurzem wieder glücklich. Nun löste der Unternehmer mit seinem neusten Beitrag eine wahre Flut an Kommentaren im Netz aus.

Auf seinem Instagram-Profil postete der Hottie wieder mal ein Foto von sich auf einem Speedboot. Doch nicht der Schnappschuss, sondern seine Bildunterschrift fällt ins Auge! "Boote und Schlampen" betitelte Scott die Aufnahme. Seine Community ist daraufhin völlig aus dem Häuschen! Viele User sind sich sicher, dass er damit sein neues Lebensmotto beschreibt. "Das ist alles, was du jetzt noch hast, also nimm es, Kumpel", rät ihm ein Follower. Ein anderer Fan fragt: "Ist das nicht genau der Grund, wieso du Kourtney verloren hast?" Während meist mindestens ein Mitglied der Kardashian-Jenner-Familie Scotts Netzbeiträge mit einem Like versieht, geht er bei diesem Posting bislang leer aus.

Doch auch direkte Anspielungen auf die Verlobung seiner Ex finden sich unter dem Beitrag. "Du bist besser als er [Travis] und sie [Kourtney] – bleibe wach, König und konzentriere dich auf dich selbst", versucht ein Fan die TV-Persönlichkeit aufzumuntern. Andere vergleichen Scotts derzeitige Lebenssituation mit der Handlung in dem tränenreichen Liebesfilm "Wie ein einziger Tag", bei dem die Liebe des Lebens der Hauptfigur sich ebenfalls mit einem anderen verlobt.

Getty Images Scott Disick im Februar 2019 in San Diego

Instagram / letthelordbewithyou Scott Disick und Kourtney Kardashian mit ihrem Sohn Reign und Tochter Penelope

Instagram / simonhuck Kourtney Kardashian und Travis Barker auf ihrer Verlobungs-Party

Was haltet ihr von Scotts aktuellem Motto?



