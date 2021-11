Chryssanthi Kavazi (32) könnte sich wohl keinen besseren Mann an ihrer Seite vorstellen! Schon seit sechs Jahren sind die GZSZ-Darstellerin und der Alarm für Cobra 11-Star Tom Beck (43) ein Paar. Damals hatten sich die beiden Schauspieler in einem Kölner Club kennengelernt. Im August 2018 folgte schließlich die Hochzeit, ein Jahr darauf kam ihr gemeinsamer Sohn zur Welt. Im Gespräch mit Promiflash schwärmte Chryssanthi nun in den höchsten Tönen von ihrem Gatten und erklärte, was Tom zu ihrem Traummann macht!

Beim GQ Award in Berlin genossen die Eltern einen kinderlosen Abend und trafen Promiflash zum Gespräch. Dabei hatte die 32-Jährige süße Worte für den TV-Star übrig. "Tom ist ein ganz toller Papa und der beste Ehemann. Deswegen ist er der perfekte Mann für mich", versicherte die Seriendarstellerin. Insbesondere eine Qualität zeichne den ehemaligen The Masked Singer-Teilnehmer aus. "Tom ist einfach ein guter Zuhörer!", betonte Chryssanthi.

Doch was ist das Geheimnis dieser harmonischen Ehe? Darauf hatte Tom eine klare Antwort. "So wenig Widerworte wie möglich. Das ist das Rezept zum Glück", ist sich der 43-Jährige sicher. Dem konnte seine Frau nur lachend zustimmen: "Das stimmt! Manchmal hilft das."

Anzeige

Instagram / chriss_cross Tom Beck und Chryssanthi Kavazi

Anzeige

Instagram / chriss_cross Chryssanti Kavazi und Tom Beck

Anzeige

Instagram / chriss_cross Tom Beck und Chryssanthi Kavazi, Schauspieler-Paar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de