Kate Merlan (34) wollte aus einem bestimmten Grund zu Temptation Island V.I.P. Am 11. November startet die neue Staffel der pikanten Treueshow. Auch die Influencerin und ihr Partner Jakub Jarecki sind mit von der Partie. Das Paar weiß: In der Show werden sie höchstwahrscheinlich von heißen Singles umgarnt werden, die nichts unversucht lassen, ihnen nicht nur emotional, sondern auch körperlich näherzukommen. Warum also das große Risiko eingehen? Das beantwortete Kate jetzt im Promiflash-Interview.

"Der Grund ist Jakubs Vergangenheit. Sein Frauenverschleiß war unvorstellbar und ich war seine erste echte Freundin", erklärte Kate gegenüber Promiflash. Jakub würde behaupten, dass die Beauty die Frau seines Lebens sei. Doch die Ex-Kampf der Realitystars-Kandidatin wollte das nicht einfach so glauben. "Das wollte ich testen", stellte Kate klar.

Dabei erlegte Kate ihrem Partner Regeln auf, wie er es möglichst vermeiden könne, anderen Frauen näherzukommen als geplant. "Ich habe ihm von Anfang an gesagt: keinen Alkohol und absolut gar kein Körperkontakt mit anderen Frauen", betonte Kate gegenüber Jakub im Vorfeld. Ob er sich daran gehalten hat, seht ihr ab dem 11. November auf RTL+!

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+.

Kate Merlan und Jakub Jarecki

Jakub Jarecki und Kate Merlan

Kate Merlan im November 2019

