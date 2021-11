Nach rund sechs Jahren Pause hat sich das britische Ausnahmetalent Adele (33) Mitte Oktober endlich mit einem neuen Song zurückgemeldet: Die fünfzehnfache Grammy-Gewinnerin überraschte ihre Fans aber nicht nur mit der gefühlvollen Ballade "Easy On Me", sondern auch mit dem dazugehörigen Musikvideo. Hinter den Kulissen lief jedoch nicht alles nach Plan: Adele teilte jetzt ein Video von den lustigen Fails am Set!

In dem rund zweiminütigen Instagram-Clip hat Adele ein Best-of der Patzer zusammengeschnitten: Beispielsweise versucht die Musikerin vergeblich, mit ihren langen Fingernägeln eine Kassette in ein Autoradio zu stecken – die Technik erweist sich dabei als ziemlich widerspenstig. Und auch mit ihrem Outfit hat die "Hello"-Interpretin ein kleines Problem: Als sie versucht, einen Koffer anzuheben, rutscht ihr langer Mantel immer wieder nach hinten. "Dieser verdammte Mantel", flucht die Oscar-Preisträgerin deshalb in dem Video.

In einer weiteren Szene wird eine Windmaschine zu Adeles Feind – ein aufgewirbeltes Notenblatt fliegt ihr bei ihrer Performance nämlich direkt ins Gesicht. Aber nicht nur die Musikerin selbst nimmt diese kleinen Fails in dem Clip mit Humor, auch ihre Fans und Promikollegen lachen mit ihr. "Das Papier, das dir ins Gesicht geflogen ist, ist alles, was ich gebraucht habe", amüsiert sich beispielsweise die YouTuberin Nikkie Tutorials (27) in der Kommentarspalte des Postings.

Getty Images Adele bei den Grammy Awards 2017 in Los Angeles

Getty Images Adele, britische Musikerin

Instagram / adele Adele Adkins im Oktober 2020

