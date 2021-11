Was für ein süßes Familienfoto von Lauren (31) und Chris Lane (36)! Die ehemalige The Bachelor-Kandidatin und der Countrysänger könnten derzeit wohl kaum glücklicher sein. Am 8. Juni kam mit Sohnemann Dutton Walker ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt. Mittlerweile ist er schon fast fünf Monate alt und richtig groß geworden, wie ein neues Foto der Familie zeigt. Darauf posiert Lauren mit ihren Männern im Western-Look.

Auf Instagram veröffentlichte die TV-Bekanntheit eine Fotoreihe von sich mit ihren Liebsten. Auf den Bildern posieren sie vor und in ihrem Haus mit Cowboyhüten. Baby Dutton trägt sogar Cowboystiefel. "Das ist Duttons Ranch und wir wohnen nur darauf", scherzte Lauren dazu. Scheint ganz so, als hätte ihr Sohn zu Hause das Sagen.

Auch wenn die Fotos harmonisch wirken – Lauren und Chris hatten zunächst Probleme mit ihrer neuen Elternrolle. Sie litten unter Schlafmangel und sprächen zwischendurch in einem Ton miteinander, den sie sonst nie benutzen würden, bekannten sie. "Ich weiß nicht, ob es so etwas wie Belastung war, aber es hat definitiv Momente gegeben, in denen sich einer von uns entschuldigen musste", gab Lauren in einem Interview zu.

Instagram / laurenlane Lauren und Chris Lane mit ihrem Baby, Oktober 2021

Instagram / laurenlane Lauren und Chris Lane mit ihrem Sohn Dutton

Instagram / laurenlane Lauren Lane mit ihrem Mann Chris

