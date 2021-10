Das Leben mit einem Neugeborenen ist nicht immer leicht! Das mussten nun offenbar auch die ehemalige The Bachelor-Kandidatin Lauren Lane und ihr Mann Chris (36) erfahren. Im vergangenen Sommer kam ihr Sohn Dutton Walker zur Welt. Kurz nach der Geburt litt das Baby an einer Ohrinfektion und Lauren klagte zudem über Schmerzen beim Stillen. Jetzt plauderte sie aus, dass der Alltag mit Baby ihre Beziehung mit Chris anfangs strapaziert hat.

"Ich weiß nicht, ob es so etwas wie eine Belastung war, aber es hat definitiv Momente gegeben, in denen ich oder er sich entschuldigen mussten", erzählte Lauren gegenüber Us Weekly. Beispielsweise sei Chris oft auf Konzert-Tour gewesen. Nach seiner Rückkehr habe sie ihn dann viel mit dem Baby alleingelassen, um Besorgungen zu erledigen. "Oh Gott, ich wusste, dass es hart ist, aber nicht wie sehr. Es tut mir so leid, dass ich gereist bin. Ich fühle mich furchtbar", habe Chris ihr daraufhin gesagt. Generell bekämen sie wegen des Babys wenig Schlaf und würden zwischendurch in einem Ton miteinander sprechen, den sie sonst nie benutzen würden.

Offenbar hat das Paar aber aus den ersten Monaten gelernt. So kündigte Chris an, einige seiner Konzerte aufs nächste Jahr zu verschieben. "So kann ich öfter bei Lauren und Dutty sein, gerade in dieser besonderen Phase unseres Lebens", schrieb er auf Instagram.

Instagram / laurenlane Lauren Lane und ihr Sohn Dutton Walker, September 2021

Instagram / laurenlane Chris Lane mit seinem Sohn, September 2021

Instagram / laurenlane Lauren Lane und ihr Kind, Oktober 2021

