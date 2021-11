Travis Barkers (45) Verlobung kommt nicht bei jedem gut an! Im Oktober stellte der Musiker seiner Freundin Kourtney Kardashian (42) die Frage aller Fragen: Umringt von roten Rosen ging der Blink182-Star vor der Unternehmerin auf die Knie und hielt um ihre Hand an. Seitdem schweben die Turteltauben im siebten Himmel. Doch Travis' Ex scheint davon weniger begeistert: Shanna Moakler (46) teilte jetzt bissig gegen das Paar aus!

Im Interview mit Page Six konnte sich die Schauspielerin einige fiese Seitenhiebe nicht verkneifen. Auf ihren Verflossenen angesprochen tat sie ganz überrascht: "Oh, sie haben sich verlobt? Davon habe ich gar nichts gehört!" Anschließend erklärte das Model zwar, Travis und Kourtney nur das Beste zu wünschen – stichelte dann aber: "Sie verdienen einander!" Shanna schilderte weiter, sie hoffe, die neue TV-Show der Kardashians bekomme dank der Verlobung "gute Bewertungen".

Schon vor der Verlobung hatte Shanna sich mehrfach zu der Beziehung von Kourtney und Travis geäußert. Zwar betonte sie, ihrem Ex-Ehemann das Glück zu gönnen – einen bitteren Unterton hatten ihre Statements jedoch schon: "Wenn es ihn glücklich macht, mit ihr zusammen zu sein und sie glücklich ist, dann freue ich mich für die beiden!"

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker

Instagram / shannamoakler Model Shanna Moakler

Getty Images Travis Barker und Shanna Moakler

