Yeliz Koc (28) gibt sehr private Einblicke. Die Influencerin ist seit Anfang vergangenen Oktober Mutter. Die kleine Snow hat das Leben der früheren Bachelor-Kandidatin und ihres Babydaddys Jimi Blue Ochsenknecht (29) komplett auf den Kopf gestellt. Natürlich lässt es sich die frisch gebackene Mama nicht nehmen, ihre Follower an ihrem neuen Alltag teilhaben zu lassen. Auch Aufnahmen kurz vor – und nach der Entbindung postet sie nun im Netz.

Yeliz' Follower baten sie in einer Instagram-Runde um bestimmte Fotos – unter anderem um das letzte vor Snows Entbindung und das erste mit ihr auf der Welt. Dieser Bitte kam die Social-Media-Bekanntheit natürlich nach. Zudem teilte sie einen Schnappschuss von Januar, als sie noch nichts von ihrer Schwangerschaft gewusst hatte – und eins mit ihrem Ex am 11. Februar, als klar war, dass sie Eltern werden würden.

Auch über einen anderen Aspekt nach der Geburt sprach Yeliz zuletzt sehr offen: Ihr Gewicht. Die Waage zeigt bei ihr aktuell 67,3 Kilogramm an. "Ich habe noch zehn Kilo von der Schwangerschaft drauf und ich finde, dass meine Figur genau so aussieht wie vor der Schwangerschaft", erklärte sie ihren Followern.

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Influencerin Yeliz Koc

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de