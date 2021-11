Verliebt, verlobt, getrennt – Katie Thurston hat eine regelrechte Achterbahnfahrt der Gefühle hinter sich! Im Sommer hat die US-Bachelorette in ihrem Kandidaten Blake Moynes vermeintlich die ganz große Liebe gefunden: Im Finale der Kuppelshow verlobten sich die beiden sogar. Doch Ende September folgte dann das schmerzliche Liebes-Aus. In dieser schweren Zeit kann die Beauty aber auf ihre Liebsten zählen: Katie ist ihrer Familie und ihren Freunden für die Unterstützung nach der Trennung sehr dankbar!

Auf Instagram machte Katie jetzt deutlich, dass sie die Trennung von Blake immer noch verarbeiten muss – dabei hat sie aber tolle Menschen aus ihrem direkten Umfeld an ihrer Seite. "Meine Familie und meine Freunde unterstützen mich weiterhin. Ich bin ihnen so dankbar", betonte die einstige Bankmarketingmanagerin nämlich auf der Fotoplattform und bestärkte ihre Aussage zusätzlich mit einem weißen Herz-Emoji.

Außerdem zeigte Katie, mit welchen süßen Ideen sie ihre Freunde aufmuntern: Der einstige Bachelorette-Kandidat Chris Conran und die Bachelor-Teilnehmerin Alana Milne ließen ihr beispielsweise einen Blumenstrauß und eine Karte zukommen – und die haben sie mit einem besonders kreativen Spruch versehen: "Lass dich von niemandem wie eine kostenlose Salsa-Soße behandeln. Du bist Guacamole, Girl."

Anzeige

Instagram / blakemoynes Katie Thurston und Blake Moynes

Anzeige

Instagram / thekatiethurston Katie Thurston im September 2021

Anzeige

Instagram / thekatiethurston Katie Thurston, Bachelorette 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de