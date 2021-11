Jenefer Riili versetzt ihre Fans in große Sorge! Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin stand in den vergangenen Monaten immer wieder wegen ihres Privatlebens in den Schlagzeilen. Besonders ihre enge Freundschaft zu Chris Broy sorgte für Gerüchte. Zuletzt wurde es dann zunächst etwas ruhiger um die Münchnerin – doch jetzt gibt es unangenehme Neuigkeiten: Jenny hatte offenbar einen Autounfall!

Via Instagram teilte die Kampf der Realitystars-Kandidatin am Samstag ein Foto ihres zerbeulten Autos. In einem längeren Statement erklärte sie zudem: "Ich bin mit einer Thorax-Prellung, einem fetten Schock und einem noch fetteren Schutzengel davongekommen!" Was genau passiert ist, erklärte Jenefer nicht – dazu wolle sie sich später äußern.

Ohne weitere Details preiszugeben wandte sich die Mutter eines Sohnes aber noch an die Ersthelfer – zwar kenne sie deren Namen nicht, wolle sich aber bedanken: "Ich stand so unter Schock und kann mich auch nicht mehr an alles erinnern, aber an Menschen, die sofort an meiner Seite standen, und dafür möchte ich mich einfach nur von Herzen bedanken!"

Anzeige

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riilis Auto nach einem Unfall

Anzeige

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili, YouTuberin

Anzeige

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili, ehemalige "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de