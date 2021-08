Jenefer Riili räumt die Gerüchte aus dem Weg! Seit ihrer Teilnahme am Format Kampf der Realitystars wird darüber spekuliert, dass die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin der Grund für die Trennung von Chris Broy und Evanthia Benetatou (29) sein soll. In dem Reality-TV-Format haben sich die beiden Kandidaten stets gut verstanden – und wirkten ziemlich vertraut miteinander. Jetzt meldete sich Jenni in einem Statement selbst zu Wort und machte dabei ein für alle Mal klar: Außer Freundschaft kam für sie nichts in Frage!

Auf ihrem Instagram-Account sprach die Influencerin jetzt ganz offen über die Geschehnisse. "Ich entschuldige mich dafür, dass es so rübergekommen ist, als würde ich mehr von Chris wollen. [...] Ich wollte niemandem den Mann ausspannen, eine Familie zerstören oder sonst irgendwas tun", meinte Jennefer. Das sei niemals ihre Absicht gewesen: "Ich hatte in keiner Sekunde irgendeinen Hintergedanken."

Stattdessen habe sich die Reality-TV-Bekanntheit sogar für die Beziehung ihres Kumpels und seiner Ex-Verlobten eingesetzt. Als Chris ihr nach den Dreharbeiten zur Show am Telefon mitteilte, dass er sich von Eva getrennt habe, habe Jenefer ihm sogar Mut zugesprochen. "Ich habe gesagt: 'Bitte kämpf um deine Beziehung! Ihr erwartet ein Kind zusammen", berichtete sie.

Instagram / chris_b.___ Chris Broy und Eva Benetatou

RTLZWEI Jenefer Riili und Chris Broy bei "Kampf der Realitystars"

Instagram / chris_broy Chris Broy, Reality-TV-Star

