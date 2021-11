Gegen Ende des Jahres häufen sich bei Jessica Paszka (31) und Johannes Haller (33) reichlich besondere Anlässe! Im Dezember vergangenen Jahres machte der Beau der ehemaligen Bachelorette einen Heiratsantrag – seitdem planen die beiden Turteltauben fleißig ihren großen Tag. Nun ist es endlich bald so weit: Das Paar möchte im Dezember heiraten. Das ist aber nicht das einzige große Event, das gegen Ende des Jahres stattfinden wird!

In einem Q&A auf Instagram gibt Jessi preis, dass für sie in den kommenden Wochen einiges ansteht – aber auch für ihre gemeinsame Tochter Hailey-Su. "Wir werden Hailey taufen und heiraten im Dezember. Ich bin so aufgeregt. Es werden gerade so viele Entscheidungen getroffen. Und alles wird organisiert", verrät die stolze Mama. Wo und wann die Taufe genau stattfinden soll, behielt Jessi jedoch noch für sich.

Im Hinblick auf ihre Eheschließung ließ Jessi sich aber bereits ein paar Details entlocken: "Es wird zwar 'nur' standesamtlich geheiratet, aber es wird trotzdem sehr romantisch." Außerdem gab sie den Tipp, dass die Hochzeit weder auf Ibiza noch in Deutschland stattfinden wird.

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka im November 2021

Lela Radulovic Photography Johannes Haller, Jessica Paszka und Hailey-Su im Juni 2021

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und Johannes Haller, Reality-TV-Stars

