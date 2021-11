Es ist eines der TV-Highlights des Jahres! Am kommenden Samstag wird Thomas Gottschalk (71) zum 40. Geburtstag von Wetten, dass..? noch einmal in seine berühmteste Moderationsrolle schlüpfen. Die ersten Details zur Jubiläumssendung sind bereits bekannt: Zu Gast sein werden ABBA und Helene Fischer (37) – und auch Sidekick Michelle Hunziker (44) wird in Nürnberg mit von der Partie sein! Kurz vor dem Spektakel meldete sich Thomas jetzt zu Wort: Dabei war er voll des Lobes für Helene.

Im Gespräch mit der Zeitschrift Superillu schwärmte der Entertainer jetzt geradezu von der schwangeren Schlagersängerin: "Helene spielt in der Champions League. Sie gehört bei dieser Show auf die Bank und auf die Bühne." Denn die Blondine werde nicht nur auf dem berühmten Sofa Platz nehmen, sondern auch singen! Hinsichtlich ihrer anderen Umstände witzelte der 71-Jährige mit Blick auf deren Partner Thomas Seitel: "Was die Schwangerschaft betrifft – da ist ein anderer Thomas zuständig."

Doch auch für Michelle, die ihn in unzähligen Ausgaben der Kultshow auf der Bühne begleitete, fand Thomas im Magazin Bunte lobende Worte: "Sie strahlte deswegen besonders hell, weil sie keine der Starallüren hatte, die mir den Umgang mit den weiblichen Stars manchmal nicht gerade einfach machten." Als es darum ging, eine Jubiläumssendung zu planen, sei ihm klar gewesen, dass die gebürtige Schweizerin dabei sein müsse.

NDR / Thorsten Jander Helene Fischer bei "Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell"

ActionPress/Peter Clay/face to face Thomas Gottschalk 1990 bei "Wetten, dass..?"

Getty Images Michelle Hunziker im November 2019

