Am Samstagabend wurde Samuel Koch (34) bei The Masked Singer enttarnt. Er hatte sich in den vergangenen Wochen unter dem Phönix-Kostüm versteckt. Für viele Fans war es allerdings keine allzu große Überraschung mehr, dass Samuel in dem aufwendigen Kostüm steckte. Immerhin ist sein Name schon sehr früh in dem Wettbewerb gefallen. Promiflash hat mal bei dem Schauspieler nachgehakt: Hat es ihn gestört, dass so schnell auf ihn getippt wurde?

Die "The Masked Singer"- Zuschauer sind Samuel vor allem deshalb so schnell auf die Schliche gekommen, weil der Phönix sich mit einem Rollstuhl bewegt hat – ein klarer Hinweis auf den 34-Jährigen, der auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Fand Samuel es schade, dass er dadurch so schnell erkannt wurde? "Es war anfangs auch eine Laufkonstruktion angedacht, was wir auch hinbekommen hätten, entweder mit menschlicher Hilfe oder mit großem technischen Aufwand. Wir haben uns aber dagegen entschieden, auch auf die Gefahr hin, dass schnell mein Name fällt, was ja dann auch der Fall war. Klar ist das ganze Versteckspiel dann ein bisschen weniger spannend, aber ganz schnell sind ja auch recht wertschätzende und komplementierende Namen wie Jan Josef Liefers (57) gefallen", erzählte er gegenüber Promiflash.

Sowohl die Fans als auch das Rateteam rund um Ruth Moschner (45) und Rea Garvey (48) haben auf einige Namen getippt, als die Identität des Phönix noch ein Geheimnis war. Ein Tipp hat Samuel allerdings besonders geschmeichelt: "Das größte Kompliment war, dass irgendwer dachte, dass jemand von den Fantastischen Vier darunter steckte. Da dachte ich dann schon: 'Na, haben die Tomaten auf den Ohren oder sind die einfach sehr nett?'"

Anzeige

© ProSieben / Benjamin Kis Der Phönix aus "The Masked Singer"-Staffel fünf

Anzeige

ActionPress Samuel Koch im April 2019 in Hannover

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Samuel Koch bei "The Masked Singer"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de