Kylie Jenner (24) steht immer noch unter Schock! Am Freitagabend war es bei einem Konzert von Travis Scott (29) in Houston zu einer Tragödie gekommen: Acht Menschen starben bei einer Massenpanik, weitere kamen ins Krankenhaus. Nach dem Vorfall meldete sich der Rapper bereits zu Wort und beteuerte sein Bedauern und Mitgefühl. Auch seine Freundin veröffentlichte nun ein erstes Statement – Kylie ist zutiefst erschüttert.

In ihrer Instagram-Story teilte die Unternehmerin einen langen Text, in dem sie das Geschehene ansprach: "Travis und ich sind am Boden zerstört. Meine Gedanken und Gebete sind bei allen, die ihr Leben verloren haben, verletzt wurden oder von den Vorfällen irgendwie betroffen sind", schrieb die Mutter einer Tochter. Kylie beteuerte zudem, wie wichtig Travis seine Fans und die Gesellschaft in seiner Heimat Houston seien.

Die 24-Jährige ging auch auf die Kritik ein, die sie für einige Clips des Abends kassiert hatte. In den Videos war ein Krankenwagen zu sehen gewesen, der durch die Konzert-Menge fuhr: "Ich möchte klarstellen, dass wir nichts von den Vorfällen wussten, bis es nach der Show bekannt wurde. In keiner Welt hätten wir weiter gefilmt oder performt!"

Getty Images Travis Scott, Musiker

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Unternehmerin

Instagram / kyliejenner Kylie Jenners Instagram-Story beim Astroworld-Festival

