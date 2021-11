Wow, was für eine riesige Überraschung! Gerade als Sarah Connor (41), Nico Santos (28), Mark Forster (38) und Johannes Oerding (39) dachten, die Blind Auditions bei The Voice of Germany seien vorbei, meldete sich kurzfristig noch ein ganz besonderer Kandidat an. Dabei handelte es sich um niemand Geringeren als den internationalen Superstar James Blunt (47), der mit Songs wie "You're Beautiful" und "Wisemen" weltbekannt wurde. Mit diesem Auftritt hatten die Coaches nicht gerechnet.

Der Musiker performte sein Lied "Goodbye My Lover" und es dauerte nur wenige Momente, bis die Jury sich in ihren Stühlen umdrehte. An den Gesichtern von Nico und Co. war der Schock klar abzulesen – dieser Auftritt geht vermutlich in die Geschichte von "The Voice of Germany" ein. James kämpfte während seiner Performance sichtlich mit den Tränen. Er erklärte anschließend, dass seine letzte Tour aufgrund der Coronapandemie abgesagt werden musste: "Ich bin jetzt sehr froh, wenigstens vor vier Leuten zu spielen", betonte der 47-Jährige.

Johannes schwärmte: "Ich bin so ein großer Fan von dir und es ist eine Freude und Ehre, dich in dieser Show zu haben."Tatsächlich wird James im Finale zur Show zurückkehren und erneut auftreten. Für den Künstler war dies jedoch nicht der erste Besuch bei "The Voice of Germany": 2017 ist er bereits zusammen mit einer der Finalistinnen der damaligen Staffel aufgetreten.

ProSiebenSAT.1 / André Kowalski Mark Forster; Nico Santos; Sarah Connor; Johannes Oerding

Getty Images Sänger James Blunt bei den GQ-Awards 2019

Getty Images James Blunt in Frankfurt 2018

