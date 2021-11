Paris Hilton (40) wird schon bald Ja sagen! Anfang des Jahres machte die Hotelerbin die Verlobung mit ihrem Partner Carter Reum öffentlich. Seitdem waren die Vorbereitungen für die kommende Zeremonie im vollen Gange. Die große Feier soll am 11. November stattfinden – doch zuvor gab es eine kleine Planänderung: Paris hat sich wenige Wochen vor der Zeremonie für einen Ortswechsel entschieden. Sie und Carter werden ihre Liebsten auf einem Anwesen in Bel-Air begrüßen!

Wie Page Six von einem geladenen Gast erfahren hat, hat sich Paris für die Villa ihres verstorbenen Großvaters Barron in Los Angeles entschieden. "Sie haben es sich vor rund einer Woche anders überlegt. Sie haben sich schon mehrmals umentschieden. Ursprünglich wollten sie in einer Kirche heiraten", weiß der Insider. Zudem verrät eine weitere Quelle, dass das gesamte Event für eine Dokumentation über Paris gefilmt werden soll.

Ein paar Details über ihren großen Tag plauderte auch die Braut bereits aus. "Es wird ein dreitägiges Event, wir haben viel vor", offenbarte sie bei "The Tonight Show with Jimmy Fallon". Auch in Sachen Outfit hatte sie ganz genaue Vorstellungen: "Es werden eine Menge Kleider werden, vermutlich zehn Stück."

Backgrid / ActionPress Paris Hilton im November 2021 in New York

Getty Images Paris Hilton und Carter Reum, 2021

Getty Images Paris Hilton, 2021

