Für Nicolas Puschmann (30) geht ein großer Wunsch in Erfüllung. Der ehemalige Prince Charming steht kurz vor seinem Seriendebüt bei Unter uns. Am 15. November ist er in der Rolle von Dr. Richard Schilling zu sehen. Tatsächlich hat der TV-Star einen Job in der Daily aber nicht ganz zufällig ergattert – die besondere Verbindung zu "Unter uns" besteht schon etwas länger. Als Nicolas im Nachbarstudio bei Let's Dance performte, träumte er bereits von einem Auftritt in der Vorabendproduktion.

Als langjähriges TV-Format sei "Unter uns" dem Flirtshow-Teilnehmer selbstverständlich ein Begriff gewesen, wie er im Interview mit PicturePuzzleMedien ausgeplaudert hat. So richtig damit geliebäugelt hat der 30-Jährige aber erst vor nicht allzu langer Zeit. "Ich habe das erste halbe Jahr beim Training für 'Let's Dance' in den Studios nebenan getanzt und dadurch hatte ich eine spezielle Verbindung zu 'Unter uns'", erinnerte er sich. Bei den Außendrehs habe er immer wieder rübergeschaut und sich gedacht: "Guck mal, wie schön. Da würde ich auch gerne mal dabei sein." Jetzt sei der Traum tatsächlich wahr geworden.

Aber bleibt es für Nicolas bei einem einmaligen Ausflug in die Schauspielwelt oder kann er sich vorstellen, in Zukunft öfters in andere Rollen zu schlüpfen? "Tatsächlich habe ich meine ganzen Passionen jetzt einmal ausprobieren dürfen. Das Tanzen, das Singen und das Schauspiel – das sind die drei Bereiche, die ich auch wirklich schon immer geliebt habe", erzählte er. Schon in der Schule habe er sich im Theater versucht – jedoch nur die Rolle eines Baums ergattern könnten. Jetzt hofft Nicolas einfach, abgeliefert zu haben und die Fans mit seinem Beitrag erfreuen zu können.

Getty Images Nicolas Puschmann bei "Let's Dance"

RTL / Stefan Behrens Nicolas Puschmann, Luca Maric und Tabea Heynig bei "Unter uns"

Instagram / nicolaspuschmann Nicolas Puschmann, Oktober 2021

