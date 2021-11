Neue Liebe oder nur ein heißer Flirt? Eros Ramazzotti (58) lässt offenbar nichts anbrennen. Immer wieder werden dem italienischen Schmusesänger hier und da Dates mit schönen Frauen nachgesagt. Nach seinen zwei gescheiterten Ehen mit der Moderatorin Michelle Hunziker (44) und zuletzt mit der Schauspielerin Marica Pellegrinelli (33) bandelt er nun mit einer neuen Dame an. Vor wenigen Tagen wurde Eros von Paparazzi mit dem 21-jährigen Model Aurora Travelli abgelichtet.

Die Paparazzi-Aufnahmen zeigen, wie der Sänger und die ehemalige Misswahl-Teilnehmerin aus demselben Auto steigen. Verschiedenen italienischen Medienberichten zufolge befanden sie sich in der Nähe des Hauses des Models. Aurora wohne derzeit angeblich in dem italienischen Städtchen Bergamo. Auch die beiden Ex-Frauen von Eros sollen regelmäßig in der Gegend residieren! Es wird gemunkelt, dass Eros und Aurora aktuell heftig flirten und sich vielleicht sogar etwas Ernsteres entwickeln könnte.

Ein Detail sticht aufmerksamen Eros-Fans besonders ins Auge! Die neue Dame an der Seite des Musikers erinnert stark an dessen leibliche Tochter Aurora (24)! Was die Mädels verbindet? Sie teilen nicht nur den gleichen Vornamen und sind beide in den frühen Zwanzigern, sondern haben auch beide lange dunkelbraune Haare, ein schmales Gesicht und Modelmaße!

Vincenzo Aloisi / MEGA Sänger Eros Ramazzotti und Model Aurora Travelli, November 2021

Instagram / aurora.travelli Aurora Travelli, Model

Instagram / therealauroragram Eros Ramazzotti und seine Tochter Aurora Hunziker-Ramazzotti

