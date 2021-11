Der Rosenkrieg zwischen Ioan Gruffudd (48) und Alice Evans (50) geht in die nächste Runde. Der "Fantastic Four"-Darsteller reichte Anfang des Jahres nach 14 Jahren Ehe die Scheidung ein – angeblich ohne dass seine Ehefrau Bescheid wusste. Seither lässt vor allem Alice öffentlich kein gutes Haar an ihrem Ex. Nun verriet sie, dass Ioan ihr schon früher mit einer Trennung gedroht hat – und zwar falls sie zunehmen sollte.

Auf Twitter lässt sich die Schauspielerin in letzter Zeit immer mal wieder über ihre Trennung und ihren zukünftigen Ex-Mann aus. Vor wenigen Tagen schrieb sie: "Jemand hat online geschrieben, dass Ioan dünne Mädchen mag und ich habe zugestimmt. Er hat mir immerhin über all die Jahre mehrfach gesagt, dass er fette Frauen nicht ausstehen kann und, dass er mich verlassen würde, sollte ich zunehmen. Ich schätze, dieses Mal stand er zu seinem Wort."

Ioan hat mit Bianca Wallace inzwischen eine neue Frau an seiner Seite. Doch Alice ist sich sicher, dass diese Beziehung schon während ihrer Ehe begonnen hat. "Es stellt sich heraus, dass mein Ehemann – nachdem er mir zwei Jahre lang erzählt hat, dass ich eine schlechte Person und nicht aufregend bin und er nicht mehr mit mir schlafen will und, dass er nur noch im Ausland am Set sein will – seit drei Jahren heimlich eine Beziehung hat. Viel Glück Bianca", schrieb sie in einem weiteren Tweet.

Getty Images Alice Evans und Ioan Gruffudd mit ihren Kindern Ella und Elsie

Getty Images Alice Evans und Ioan Gruffud bei den Britannia Awards in Beverly Hills im November 2012

Instagram / ioangruffudd Schauspieler Ioan Gruffudd und seine Freundin Bianca Wallace

