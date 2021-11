Janni Kusmagk (31) kommt einfach nicht zur Ruhe. Die frischgebackene Dreifach-Mutter kommt derzeit ziemlich nahe an ihre Grenzen: Nach starkem Blutverlust nach der Geburt und Baby Merlins Neugeboreneninfektion kehrt einfach keine Ruhe ein. Auch Sohnemann Emil-Ocean (4) ist krank und sein kleiner Bruder scheint sogar gegen das RS-Virus zu kämpfen. Janni hat deshalb alle Hände voll zu tun und deswegen kaum Zeit für sich. In einem ehrlichen Post gab sie jetzt einen Einblick in ihren derzeitigen Alltag...

"Mein Kosmos besteht derzeit aus...", begann die Profisurferin auf ihrem Instagram-Profil. Daraufhin erfolgte eine schier endlose Liste an Dingen, die derzeit ihr Leben füllen. "Inhalieren mit dem ständigen Dilemma, Frustration über verlorene Schnuller, vollgespuckte Shirts, Kaffee, Virus, Windeln", sind nur ein paar Beispiele, die Janni aufzählt. Die Blondine gibt sogar zu, dass die Kliniktasche stets gepackt und griffbereit steht, da sie sich fürchtet, mit Baby Merlin zurück ins Krankenhaus zu müssen. "Nicht mal zur Geburt selbst war die Tasche so gepackt", stellte die gestresste Mama klar.

Allerdings betonte Janni einmal mehr, dass ihre Kids ihr jeden Stress wert sind. Denn hinter jedem Wäscheberg und jedem Windelwechseln wartet ein neuer Lichtblick auf sie. "Dann ist da der Sonnenschein in diesem Kosmos: Der kleine Merlin, der wie die Sonne mit dem Gesicht aus den Teletubbies hinter dem Berg hervorscheint und mich angrinst, alles überstrahlt, und man denkt sich: 'Ja, immer wieder geht die Sonne auf'", schwärmte die TV-Bekanntheit.

Instagram / thehappytribe Janni und Peer Kusmagk mit ihren drei Kindern Emil-Ocean, Merlin und Yoko

Instagram / thehappytribe Janni Kusmagk und der kleine Merlin

Instagram / jannihonscheid Janni Kusmagk, Influencerin und Sportlerin

