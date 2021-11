Jessica Paszka (31) kommt ihrem Wohlfühlgewicht ein ganzes Stück näher! Vor wenigen Monaten brachte die Ex-Bachelorette ihr erstes Baby mit dem Namen Hailey-Su auf die Welt. Nach der Geburt ihrer Tochter begann die Influencerin damit, ihren Körper wieder in eine Form zu bringen, mit der sie zufrieden ist. Jetzt gab die Mutter ihren Followern ein Gewichtsupdate: Sie hat seit Hailey-Sus Geburt schon 25 Kilogramm verloren!

Das erzählte Jessica jetzt auf Instagram. Auf die Frage eines Fans, wie viel sie seit der Entbindung abgenommen habe, antwortete die Beauty: "Circa 25 Kilo." Aktuell arbeite die Reality-TV-Bekanntheit an ihrer Muskulatur und betonte: "Da ist die Zahl auf der Waage so oder so egal. Das Allerwichtigste für mich ist das Körpergefühl. Ich möchte mich einfach wohlfühlen."

Jessica stellte klar, dass es nicht von ihrem Gewicht abhänge, ob sie sich in ihrem Körper wohlfühle oder nicht. "Ich muss nicht superschlank sein, um mich wohlzufühlen, sondern gesund, fit und sportlich. Das ist für mich das absolut wichtigste", gab die Brünette an.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Netzstar

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im September 2021

Lela Radulovic Photography Johannes Haller, Jessica Paszka und Hailey-Su im Juni 2021

