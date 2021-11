Dagi Bee (27) sehnt wohl allmählich die Geburt ihres Babys herbei. Die YouTuberin hatte erst im August enthüllt, dass sie und ihr Mann Eugen Kazakov (27) zum ersten Mal Nachwuchs erwarten. Mittlerweile verriet die Influencerin auch viele weitere Details – wie etwa, dass sie einen Jungen bekommt! Dass sie sich nun im Schwangerschaftsendspurt befindet, wird ihr langsam auch immer klarer: So hat die Webvideoproduzentin jetzt ein paar Schwierigkeiten im Alltag mit Babybauch.

Das erzählte die werdende Mama nun während einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story, nachdem ein neugieriger Follower wissen wollte, wie sie sich gerade fühlt. "An sich ganz gut, aber man merkt gerade auf jeden Fall, dass die Schwangerschaft sehr weit vorangeschritten ist und die alltäglichsten Dinge kaum bis gar nicht mehr machbar sind. Bin so müde die ganze Zeit", gestand Dagi daraufhin. Das ist aber kaum verwunderlich – immerhin ist sie inzwischen in der 34. Woche angelangt und die Geburt ist nur noch knapp fünf Wochen entfernt.

Abgesehen von der Müdigkeit geht es aber nicht nur der 27-Jährigen super, sondern auch ihrem ungeborenen Sohnemann. Denn als ein Follower fragte, wie es ihrem Baby im Mutterleib geht, antwortete Dagi: "Sehr, sehr gut! Mein Bauch wächst und wächst." Sie ist außerdem guter Dinge, dass sie den Alltag mit Baby gewuppt kriegt – vor allem da sie Eugen an ihrer Seite hat.

Instagram / lenimariee Dagi Bee und Eugen Kazakov

Instagram / dagibee Dagi Bee im Oktober 2021

Instagram / dagibee Dagi Bee in Polen im Oktober 2021

