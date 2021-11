Die Vorfreude bei Dagi Bee (27) wird immer größer! Die YouTuberin ist mit ihrem ersten Kind schwanger. Bereits Ende des Jahres soll ihr Nachwuchs mit Ehemann Eugen Kazakov (27) zur Welt kommen. Es wird ein Junge. Dagi liebt es, ihren wachsenden Bauch im Netz zu präsentieren. Pünktlich zur neuen Schwangerschaftswoche veröffentlichte sie nun ein neues Foto von ihrer Kugel und verzückte damit ihre Fans.

Auf Instagram zeigte Dagi nun ihren nackten Babybauch. "Nicht mehr lang", schrieb die 27-Jährige zu dem Foto und drückte damit einmal mehr ihre Vorfreude auf ihren Nachwuchs aus. Sie ist jetzt in der 34. Woche angelangt. Lange dauert es also nicht mehr bis zur Geburt. In der Kommentarspalte überhäufen ihre Follower Dagi mit Herz-Emojis und liebevollen Worten. "Was für ein schöner Babybauch", merkte ein User an.

Bei dem Foto scheint es sich um eine ganz aktuelle Aufnahme zu handeln. In ihrer Story teilte Dagi einen kurzen Clip, in dem sie genau wie auf dem Pic in derselben Kleidung auf ihrem Bett liegt. In dem Video streichelt sie ihren Bauch, ihr Baby reagiert darauf mit ein paar Bewegungen.

Instagram / eugenkazakov Dagi Bee und Eugen Kazakov im Juli 2021

Instagram / dagibee Dagi Bees Babybauch, November 2021

Instagram / dagibee Dagi Bee, YouTuberin

