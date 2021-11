Mareile Höppner (44) bangt um die Gesundheit ihrer Mutter! Bereits im Sommer meldete sich die Moderatorin mit beunruhigenden und zugleich traurigen Neuigkeiten bei ihren Fans: Ihre Mama erlitt einen Schlaganfall. Seit der Diagnose hält die TV-Bekanntheit ihre Community mit regelmäßigen Updates auf dem neuesten Stand. Jetzt postete Mareile eine seltene Aufnahme an der Seite der Seniorin – und schreibt rührende Zeilen dazu!

"Ich wollte eigentlich nur sagen: Sie kämpft! Ich habe meine Mama immer bewundert", teilte sie unter dem Mutter-Tochter-Selfie via Instagram mit. In den vergangenen Wochen und Monaten habe sich die Bewunderung sogar noch gesteigert. "Ich will ein wenig Hoffnung machen, vielleicht auch für mich selbst. Und zuallererst, für meine Mutter und allen, denen es ähnlich ergeht", erklärte die gebürtige Hamburgerin.

Einen besonderen Dank sprach sie aber auch allen Pflegern und Ärzten aus, die sich täglich um das Wohl ihrer Patienten kümmern. "Glaubt an das Gute und die Kraft und die Familie. Egal, wie es manchmal kracht, man hat doch nur diese eine", ließ Mareile abschließend verlauten. In den Kommentaren bekam die 44-Jährige neben reichlich Zuspruch auch zahlreiche Genesungswünsche an ihre Mutter.

