Mega-Geburtstagsparty für Kelly Rowlands (40) ältesten Sohn! Das ehemalige Destiny's Child-Mitglied ist leidenschaftliche Mutter von zwei Kindern. Ihr erstgeborener Sohn Titan ist mittlerweile fast schon ein großer Junge. Im Sommer schloss er die Vorschule erfolgreich ab und startet nun in den Schulalltag. Statt Lernen stand für Titan jetzt aber erst einmal Feiern an. Denn am 4. November wurde Kellys Sohn bereits sieben Jahre alt.

Der frischgebackene Siebenjährige durfte sich über eine fette Geburtstagsparty freuen. Auf Instagram teilte Kelly mehrere Eindrücke der Feier, die unter dem Motto Lego-Polizei stand. Ob Titan seinen Traumjob schon gefunden hat? Einen guten Eindruck macht er als Polizist auf jeden Fall. Aber nicht nur er – auch Papa Tim Weatherspoon und Brüderchen Noah waren als Polizisten verkleidet.

In einem weiteren Beitrag widmete Kelly Titan liebevolle Worte. "Ich danke Gott, dass er mir eine so reine Seele wie die deine, ein so großes Herz wie das deine und einen so unglaublichen Geist wie den deinen anvertraut hat! Was für ein Geschenk!", schrieb die Sängerin darin. Sie könne kaum fassen, wie schnell die vergangenen sieben Jahre vergangen sind.

Instagram / kellyrowland Kelly Rowlands Sohn Titan an seinem siebten Geburtstag

Instagram / kellyrowland Kelly Rowland mit ihrer Familie

Instagram / kellyrowland Kelly Rowland mit ihrem Sohn Titan

