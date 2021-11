Jennifer Lange (28) nimmt es gelassen. Nach der Trennung von Ex-Bachelor Andrej Mangold (34) ist die Zumbatrainerin wieder vergeben: Der neue Mann an ihrer Seite heißt Darius Zander (37) und macht sie offenbar mehr als glücklich. Doch wie steht es eigentlich um Jennys Eifersucht – lässt sie ihrem Liebsten alles durchgehen oder hält sie ihn an der kurzen Leine? Die TV-Bekanntheit verriet jetzt: Sie hält es für völlig normal, dass ihr Partner auch andere Frauen attraktiv findet.

In einer Instagram-Fragerunde wollten die Fans von der einstigen Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin wissen, wie sie dazu steht, wenn ihr Liebster andere Damen als hübsch betiteln würde. "Ich finde es sehr natürlich, auch andere Menschen als den Partner attraktiv zu finden", betonte Jenny daraufhin. Sie könne aber verstehen, dass diese Tatsache für andere als problematisch empfunden wird: "Viele werden davon getriggert, was ich verstehen kann, weil sie eine Bedrohung sehen oder Angst haben, verletzt zu werden." Sie selbst scheint damit aber gut klarzukommen und hat einen gut gemeinten Rat: "Letztendlich ist es wichtig, keine Scheuklappen zu tragen und offen mit dem Thema umzugehen und seine Gefühle mit dem Partner zu kommunizieren."

Für die 28-Jährige ist jedoch klar: An ihren Freund kommt kein anderer Mann heran. "Durch dich weiß ich endlich, was die Bedeutung von 'Du bist meine bessere Hälfte' ist. Ich habe es vorher einfach nicht verstanden", schrieb sie im Sommer im Netz und verdeutlichte damit: Sie liebt Darius einfach über alles.

Instagram / agentlange Darius Zander und Jennifer Lange, Oktober 2021

Instagram / agentlange Darius Zander und Jennifer Lange im August 2021

Instagram / agentlange Jennifer Lange und Darius Zander

