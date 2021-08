Mit dieser Liebesbekundung ist Jennifer Lange (27) ordentlich ins Fettnäpfchen getreten. Die ehemalige Bachelor-Gewinnerin bestätigte erst vor rund einer Woche, dass sie und Sänger Darius Zander (37) tatsächlich ein Paar sind. Seitdem turteln die beiden im Netz, was das Zeug hält, und gestehen öffentlich, wie tief ihre Gefühle füreinander sind – so wie jetzt. In einem neuen Post schwärmt sie von ihrem Herzbuben – doch die Komplimente an Dari wirken gleichzeitig wie eine Spitze gegen ihren Ex Andrej Mangold (34).

"Durch dich weiß ich endlich, was die Bedeutung von 'Du bist meine bessere Hälfte' ist. Ich habs vorher einfach nicht verstanden", gesteht Jenny auf Instagram. Ein harter Schlag für den Ex-Rosenkavalier, vor allem wenn man bedenkt, dass er und die 27-Jährige rund eineinhalb Jahre das absolute Kuppelshow-Traumpaar waren. Noch kurz vor ihrer Trennung im November 2020 dachten die beiden sogar ans Heiraten und Kinderkriegen.

Nach diesem ersten Kommentar der gebürtigen Bremerin war allerdings noch nicht Schluss. Sie schwärmt weiter von ihrem Partner: "Du hast nicht nur die schönsten Haare, die ein Mann je haben kann." Ist das etwa die nächste Stichelei gegen den Sportler, der im Gegensatz zu Dari einen Kurzhaarschnitt trägt? Das finden wohl einige von Jennys Followern. So schreibt ein User: "Also ich hoffe, Andrej liest die Caption nicht." Was denkt ihr: War dieser Post ein Seitenhieb auf Andrej? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / agentlange Jennifer Lange und Andrej Mangold im Juni 2020

Instagram / agentlange Darius Zander und Jennifer Lange im August 2021

Instagram / agentlange Darius Zander und Jennifer Lange im August 2021

