Schon bald startet die neue Staffel von Germany's next Topmodel! Für die Dreharbeiten ist Heidi Klum (48) aktuell bereits zusammen mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (32) und ihrem Team unterwegs. Dieses Mal startete die Reise in Athen, wie erste Bilder vom Set verraten. Von dort aus ging es weiter auf die griechische Insel Mykonos – der Weg dorthin war für die Chefjurorin jedoch kein leichter.

In der aktuellen Folge des Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" plauderte Heidis Ehemann aus, dass der Weg von Athen nach Mykonos recht problematisch war: "Wir waren schon in der Lounge [am Flughafen], unser Gepäck war schon verladen und alles drum und dran", schilderte er. Als seine Frau erfuhr, dass sie mit einem Propellerflugzeug reisen würden, habe sie sich geweigert, in den Flieger zu steigen. Bereits vor wenigen Wochen hatte Tom im Podcast verraten, dass Heidi an schrecklicher Flugangst leide. Also ging es nach stundenlangem Warten erst einmal zurück ins Hotel, wie der Tokio Hotel-Star berichtete.

Statt mit dem Flugzeug ging es für das GNTM-Team, Heidi und Tom letztendlich mit der Fähre nach Mykonos. Von der Überfahrt teilte die Modelmama gleich mehrere Clips auf Instagram – das Drama hinter der Schiffsfahrt war bisher jedoch nicht bekannt gewesen.

Getty Images Heidi Klum, Model

Getty Images Heidi Klum beim "Germany's next Topmodel"-Finale 2018

ActionPress Heidi Klum und Tom Kaulitz in Athen

