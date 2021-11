Hat Karina Wagner (25) bei Bachelor in Paradise einen Plan? Die ehemalige Bachelor-Kandidatin steht in der Kuppelshow ziemlich im Mittelpunkt. In den ersten vier Folgen haben schon einige Männer ihr Interesse bekundet und sie hat die Qual der Wahl. Allerdings hielt die Brünette bisher alle auf Abstand und ließ sie zappeln. Der einstige Bachelorette-Boy Jonathan Steinig (26), der die aktuelle Staffel intensiv verfolgt, glaubt, Karina längst durchschaut zu haben.

Auch wenn Jona die Flirtshow-Teilnehmerin privat nicht kennt und vermutet, dass sie "meganett" ist, hat er aktuell offenbar ein paar Zweifel an ihren ernsten Absichten in der Show. In seiner Instagram-Story wollten einige Fans wissen, was er von Karinas Verhalten hält und der Berliner beantwortete die Frage ehrlich. "Ich habe das Gefühl, dass sie einen kompletten Bachelorette-Duden auswendig gelernt hat. Ihre Aussagen sind krass professionell und ich glaube, sie weiß ganz genau, was sie dort treibt und wie sie die Aufmerksamkeit auf sich zieht", erkläre er.

Doch warum ist der 26-Jährige nicht selbst im Paradies anzutreffen? Ganz genau wollte er das in seiner Fragerunde nicht ausführen. "Vielleicht lerne ich ja gerade jemanden kennen, man weiß es ja nicht – nein, es gibt ein paar Gründe, warum ich da nicht mitgemacht habe", gab er sich geheimnisvoll. So habe er aber viel mehr Zeit, seinem Staffel-Kumpel Zico Banach (30) die Daumen zu drücken. "Vielleicht findet Zico ja seine Traumfrau – gönne ich ihm auf jeden Fall", äußerte er.

Instagram / valentinakarina Karina Wagner, Reality-TV-Sternchen

Instagram / valentinakarina Karina Wagner, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin

Instagram / jonasteinig Jonathan Steinig, Ex-Bachelorette-Teilnehmer

