Erst vor wenigen Wochen machte Travis Barker (45) seiner Freundin Kourtney Kardashian (42) einen Heiratsantrag in einem Meer aus Rosen. Obwohl der Blink 182-Drummer und die Keeping up with the Kardashians-Beauty noch in der Anfangsphase der Hochzeitsplanung sind, soll eines bereits feststehen: Kourtneys Ex-Freund und Vater ihrer drei Kinder, Scott Disick (38), soll an ihrem großen Tag nicht auf der Gästeliste stehen.

Gleich mehrere Insider sollen gegenüber HollywoodLife verraten haben, dass der "Flip it like Disick"-Star bei der Feier nicht willkommen ist. "Kourtney ist so gestimmt, dass sie sich in Richtung Zukunft bewegt. Die Vergangenheit mit Scott soll an ihrem großen Tag nicht mit dabei sein", betonte eine Quelle. Die Dreifach-Mama wolle jegliches Drama an ihrem Hochzeitstag vermeiden. Dennoch sei der Insider überzeugt, dass der 38-Jährige so oder so kein Interesse daran habe, zur Trauung seiner Ex zu gehen. "Scott würde in einer Million Jahren nicht hingehen, außer es geschieht noch ein Wunder", betonte er.

Derweil spekulierten einige Fans bereits darüber, ob Kourtney nach der Heirat den Nachnamen ihres Partners annehmen wird oder nicht. Ein Insider versicherte gegenüber HollywoodLife: "Kourtney hat nicht vor, ihren Nachnamen Kardashian jemals ändern zu lassen." Einem Doppelnamen gegenüber sei die 42-Jährige jedoch nicht abgeneigt.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Scott Disick mit ihren Kids Reign, Penelope und Mason

Instagram / kourtneykardash TV-Star Kourtney Kardashian

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker im Oktober 2021 in New York

