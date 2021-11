Ashley Graham (34) weiß, ihren Babybauch perfekt in Szene zu setzen! Im vergangenen Juli verkündete das Plus-Size-Model, dass es zum zweiten Mal schwanger sei. Auch dass ihr Mann Justin Ervin und sie sich über Zwillinge freuen dürfen, verriet die in Nebraska geborene Beauty bereits. Die Entbindung ihrer Sprösslinge steht inzwischen unmittelbar bevor. Nun veröffentlichte Ashley einen weiteren Schnappschuss ihres Babybauchs, der womöglich der letzte ihrer Schwangerschaft sein könnte.

In ihrer Instagram-Story teilte die 34-Jährige jetzt eine Aufnahme ihres kugelrunden Bauchs. Dabei stand Ashley augenscheinlich splitterfasernackt in der Dusche im Profil, sodass ihre runde Körpermitte bestens zur Geltung kam. Allerdings könnte dieser freizügige Schnappschuss der Sports-Illustrated-Schönheit der letzte seiner Art für eine lange Zeit sein. Vor wenigen Wochen verriet das Topmodel nämlich bereits, dass die Entbindung der Babys eigentlich schon für Oktober errechnet gewesen sei.

Doch nicht zum ersten Mal zeigt Ashley ihrer Community stolz, was sie zu bieten hat. Immer wieder veröffentlichte sie heiße Pics von sich im Netz, auf denen sie freizügig mit ihren Schwangerschaftsrundungen posiert. Zuletzt teilte Ashley ein solches Foto Anfang Oktober und begeisterte so ihre Follower. "Es macht mich glücklich, dass du deine Schwangerschaft so liebst und zeigst. Unsere Körper sind wirklich erstaunlich", kommentierte beispielsweise ein User unter dem Beitrag.

Instagram / ashleygraham Ashley Graham im November 2021

Instagram / ashleygraham Ashley Graham im Oktober 2021

Instagram / ashleygraham Justin Ervin und Ashley Graham im September 2021

